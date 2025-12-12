·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12915
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
5804
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5589
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5334
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
4837
clics
[Pantomima Full] Famoso con novela
más votadas
596
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
485
La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
431
"Mañaneros 360"; demuestra que la Justicia filtra información confidencial al PP: "¿Casualidad o profecía?"
453
Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar
494
EEUU confiscará el petróleo del barco incautado frente a Venezuela y anuncia que interceptará más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
12
clics
Sanitarios extranjeros llevan al Defensor del Pueblo la venta ilegal de citas para homologar títulos: "La gente está sufriendo demasiado"
El movimiento Homologación Justa Ya presenta un informe con pruebas sobre la reventa ilegal de citas telefónicas para trámites de homologación en el Ministerio de Universidades por hasta 200 euros
|
etiquetas
:
sanidad
,
españa
10
3
0
K
129
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
129
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
unocualquierax
Se sabe desde hace tiempo.
¿ Por qué ninguna autoridad lo ha solucionado ?.
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿ Por qué ninguna autoridad lo ha solucionado ?.