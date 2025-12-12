edición general
Sanitarios extranjeros llevan al Defensor del Pueblo la venta ilegal de citas para homologar títulos: "La gente está sufriendo demasiado"

El movimiento Homologación Justa Ya presenta un informe con pruebas sobre la reventa ilegal de citas telefónicas para trámites de homologación en el Ministerio de Universidades por hasta 200 euros

Se sabe desde hace tiempo.
¿ Por qué ninguna autoridad lo ha solucionado ?.
