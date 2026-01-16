Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

El Plan Nacional Sobre Drogas subasta cada cierto tiempo los bienes decomisados a los narcos. Ahora tiene en venta tres embarcaciones. Entre 2021 y 2024 ha ingresado 111 millones de euros. En noviembre de 2021, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional informaron de una operación conjunta en la que habían decomisado 4.760 kilos de hachís transportados en un velero que se encontraba a 67 millas de Cartagena (Murcia). En la operación fueron detenidas dos personas de nacionalidad búlgara. La embarcación se llamaba ‘Floriana’, tenía pabellón.