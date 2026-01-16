edición general
Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

El Plan Nacional Sobre Drogas subasta cada cierto tiempo los bienes decomisados a los narcos. Ahora tiene en venta tres embarcaciones. Entre 2021 y 2024 ha ingresado 111 millones de euros. En noviembre de 2021, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional informaron de una operación conjunta en la que habían decomisado 4.760 kilos de hachís transportados en un velero que se encontraba a 67 millas de Cartagena (Murcia). En la operación fueron detenidas dos personas de nacionalidad búlgara. La embarcación se llamaba ‘Floriana’, tenía pabellón.

#1 soberao
Se contradice el titular con la noticia, dice vende cuando en realidad es una subasta que sigue abierta. Además el primero presenta daños y no está en buen estado además de los costes de trasladarlo a una zona seca para repararlo.
Para mucha gente el mejor momento de tener un barco es el día que lo compra y el día que lo vende y se deshace de él, por los costes en mantenimiento y para tenerlo operativo.
1 K 31
LokoYo_ #2 LokoYo_
Me recuerda el edificio donde vivia mi novia , que era todo propiedad de un Juez que los "gano" en subasta.
20 apartamentos a nombre del dichoso juez de Castelldefels a menos de 200 metros de la playa
2 K 30
#3 chocoleches
Eso es un elefante blanco, te ha de sobrar el dinero a nivel Bezos para pujar por algo así.
0 K 11
Paltus #4 Paltus
#3 y estar en el ajo, no todos entran en el negocio de las subastas.
1 K 22

