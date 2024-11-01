La sanidad pública en pie de guerra contra la privatización y el colapso

La organización denuncia que miles de personas sufren a diario las consecuencias de una sanidad debilitada: listas de espera interminables, centros de salud colapsados, hospitales subutilizados y una Atención Primaria que "ya no logra atender ni lo urgente".Detrás de este colapso, explican, se esconde una lógica de recortes, privatizaciones encubiertas y abandono institucional.Pacientes sin diagnóstico, profesionales sin descanso. Movilizaciones en todo el Estado, entre el 3 y el 9 de noviembre, que culminarán con concentraciones simultáneas en