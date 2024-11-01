edición general
La sanidad pública en pie de guerra contra la privatización y el colapso

La organización denuncia que miles de personas sufren a diario las consecuencias de una sanidad debilitada: listas de espera interminables, centros de salud colapsados, hospitales subutilizados y una Atención Primaria que "ya no logra atender ni lo urgente".Detrás de este colapso, explican, se esconde una lógica de recortes, privatizaciones encubiertas y abandono institucional.Pacientes sin diagnóstico, profesionales sin descanso. Movilizaciones en todo el Estado, entre el 3 y el 9 de noviembre, que culminarán con concentraciones simultáneas en

| etiquetas: privatizacion sanidad , salud como negocio , movilizaciones
$Multinacionales y fondos de inversión han encontrado en la sanidad - denuncian - un campo lucrativo, desembarcando en todos los niveles del sistema y parasitando sus recursos con la complicidad de los gobiernos. Al mismo tiempo, crece el negocio de los seguros privados, mientras los sectores más vulnerables son los más afectados por esta deriva".“Cada euro destinado a la privatización es un euro que se le quita a la atención directa de los pacientes”, denuncian.
Llevamos años de movilizaciones por la sanidad pública pero los partidos corruptos no nos hacen ni caso, siguen con las privatizaciones, convirtiendo nuestra salud en su negocio y el de sus amigos. Hemos visto en la vuelta ciclista que hasta que los manifestantes no echaron las vallas en Bilbao no pasaba nada. También que después de 1 año de las inundaciones, sólo cuando la castuza ha sufrido directamente la rabía, los insultos de la población parece que algo se mueve,...
Ya, en Madrid también están intentando hacer ruido. La cosa es distraer al público. #pedroshanchez dimisión ya!
