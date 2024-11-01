La sanidad pública, en juego el 8F: ADSPA llama a votar frente a los recortes y la privatización

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón advierte de que las elecciones del 8 de febrero marcarán el futuro del sistema sanitario aragonés y pide acudir a las urnas para frenar la mercantilización de la salud. Desde ADSPA alertan de las opciones políticas que apuestan por “descapitalizar y privatizar el sistema sanitario público, dejando en manos del mercado la provisión de la atención sanitaria”, PP y Vox pretenden calcar el modelo que Isabel Díaz Ayuso impone en Madrid.