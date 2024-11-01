edición general
La sanidad pública, en juego el 8F: ADSPA llama a votar frente a los recortes y la privatización

La sanidad pública, en juego el 8F: ADSPA llama a votar frente a los recortes y la privatización

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón advierte de que las elecciones del 8 de febrero marcarán el futuro del sistema sanitario aragonés y pide acudir a las urnas para frenar la mercantilización de la salud. Desde ADSPA alertan de las opciones políticas que apuestan por “descapitalizar y privatizar el sistema sanitario público, dejando en manos del mercado la provisión de la atención sanitaria”, PP y Vox pretenden calcar el modelo que Isabel Díaz Ayuso impone en Madrid.

#1 tierramar
En las elecciones de hoy, se hace necesario tomar conciencia de la relación directa de a qué partido votamos y lo que hagan con la sanidad publica, las pensiones, Mercosur. Tengan en cuenta que la derecha hace de todo un negocio para ellos mismos y sus amigos.
1 K 23
#2 tierramar *
Salir con los tractores a protestar por Mercosur, y luego votar al PPSOE.VOX es tirarse piedras contra uno mismo. Obedecen a las putrefactas éites globales, a las corporaciones globales en contra de los intereses de la población. Nuestros impuestos para comprar armas yanquis, mientras nos recortan en sanidad
1 K 23

