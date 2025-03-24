edición general
Sanidad espera que los preservativos sean gratis para los jóvenes antes de que finalice 2025

Mónica García espera incluir el empaquetado genérico durante la tramitación parlamentaria de la ley del tabaco. Sanidad espera que los preservativos sean gratis para los jóvenes antes de que finalice 2025. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este lunes que el objetivo del departamento que dirige es que, de aquí a final de año, esté en marcha la gratuidad de los preservativos para los jóvenes de entre 14 y 22 años.

etiquetas: preservativos , gratis , jovenes de 14 a 22 años , antes de fin del 2025
Comentarios destacados:    
Gry
Voy a mandar a mi hijo a por condones en cuento cumpla los 14, solo por ver las caras que ponga va a valer la pena. xD

EISev
#2 lo curioso es que la edad de consentimiento está en los 16 desde 2015

El gobierno está reconociendo que no se respeta ese mínimo.

Leon_Bocanegra
#3 pues nada , como la edad de consentimiento es a los 16 , dejemos que los menores de esa edad follen sin condones para no reconocer que lo hacen.

EISev
#7 o no haber tocado la edad de consentimiento en 2015 y haberla dejado en 13 años.

Leon_Bocanegra
#9 claro, y que los y las mayores puedan aprovecharse de niños y niñas sin problemas. Todo muy lógico.

EISev
#16 no entiendo.

Si te parece mal que alguien de 14 tenga relaciones, apoyas que el mínimo esté en 16. Pues que pongan ese mínimo para el derecho al preservativo

Y si te parece bien, pues que pongan el mínimo en 14 y pongan de condición una diferencia de edad máxima en la ley, no en un criterio de la fiscalía subjetivo

Tal como está ahora si un chaval de 17 se zumba a tu hijo de 13 y la familia del otro tiene un buen abogado, peritos etc van a agarrarse a que las edades y la madurez son similares y se libra

Gry
#3 Es entendible porque hay excepciones para los casos en los ambos son menores y de edad similar. No vas a encerrar a un niño de 14 por liarse con una de 15 ni tampoco les vas a negar condones.

Si hay algún delito eso es cosa de otro departamento.

EISev
#8 esa excepción ya está recogida. Doctrina de la fiscalía

Tras la reforma de 2015, nuestro Código Penal establece una presunción iuris tantum de falta de capacidad de los menores de dieciséis años para consentir relaciones sexuales. Para enervarla no será suficiente con acreditar la madurez del menor, sino que será necesaria igualmente la proximidad en grado de madurez y edad del adulto interviniente.

Si no vas a hacer nada para evitar que un niño de 14 se lie con una de 15 pues haber conservado las edades previas a 2015 y redactar mejor las excepciones

Gry
#11 No, con 16 como si quieres tener relaciones con alguien de 80 (si la relación es libre y sin coacciones de ningún tipo), la excepción es para menores de 16.

www.boe.es/buscar/abrir_fiscalia.php?id=FIS-C-2017-00001.pdf

cajadecartonmojada
#3 Según tengo entendido, aunque estén por debajo de los 16, si tienen una edad similar no se aplica.

Edit: www.dexiaabogados.com/blog/edad-legal-consentimiento-sexual/

masde120
#2 doble humillación si los pides extragrandes

aPedirAlMetro
Una ola de extrema derecha azota a los adolescentes españoles: ¿qué está pasando?
elpais.com/expres/2025-03-24/una-ola-de-extrema-derecha-azota-a-los-ad

Los preservativos son cosas de progres, si se va de ultraderechista, se va con todo, y no se folla hasta el matrimonio.
Ah, y las pajas tampoco estan bien vistas por Dios (y ademas te quedas ciego)

Ala, a disfrutar de esas saludables posiciones ideologicas.
A puto defender España, capullos! xD

rob
#1 Leyéndote, es más que evidente que alguien en su día, no tuvo acceso a ellos.

aPedirAlMetro
#4 Efectivamente, de haberlo tenido tus progenitores, no podrias leerme ahora mismo.
Pero seguro que te quieren igual, o lo intentan...

Te falta calle amigo

makinavaja
Preveo los alaridos de los obispos, de abogados cristianos, y toda la carcunda meapilas.... :-D :-D :-D

aPedirAlMetro
#6 Normal, ellos son mas de follarse a los niños sin condon

plutanasio
La mayoría no los va a usar, no sé que obsesión tienen con follar a pelo los chavales, el sobrino de mi parienta tiene 25 y ya ha tenido clamidia 2 veces. Y no es religioso.... será el porno

Gadfly
Gratis dice...

azathothruna
A estas alturas, es mejor que los padres den anticonceptivos a los hijos, que hayan embarazos no deseados, (o abortos)
Es patetico lo de muchos de derecha, se oponen al aborto pero tambien a los anticonceptivos.
Mas lo digo como se esparce el relato (o hecho) de que mas mujeres usan a los hombres como billeteras.
No me extraña el ascenso de la pildora roja y los incel


