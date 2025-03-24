Mónica García espera incluir el empaquetado genérico durante la tramitación parlamentaria de la ley del tabaco. Sanidad espera que los preservativos sean gratis para los jóvenes antes de que finalice 2025. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este lunes que el objetivo del departamento que dirige es que, de aquí a final de año, esté en marcha la gratuidad de los preservativos para los jóvenes de entre 14 y 22 años.
| etiquetas: preservativos , gratis , jovenes de 14 a 22 años , antes de fin del 2025
El gobierno está reconociendo que no se respeta ese mínimo.
Si te parece mal que alguien de 14 tenga relaciones, apoyas que el mínimo esté en 16. Pues que pongan ese mínimo para el derecho al preservativo
Y si te parece bien, pues que pongan el mínimo en 14 y pongan de condición una diferencia de edad máxima en la ley, no en un criterio de la fiscalía subjetivo
Tal como está ahora si un chaval de 17 se zumba a tu hijo de 13 y la familia del otro tiene un buen abogado, peritos etc van a agarrarse a que las edades y la madurez son similares y se libra
Si hay algún delito eso es cosa de otro departamento.
Tras la reforma de 2015, nuestro Código Penal establece una presunción iuris tantum de falta de capacidad de los menores de dieciséis años para consentir relaciones sexuales. Para enervarla no será suficiente con acreditar la madurez del menor, sino que será necesaria igualmente la proximidad en grado de madurez y edad del adulto interviniente.
Si no vas a hacer nada para evitar que un niño de 14 se lie con una de 15 pues haber conservado las edades previas a 2015 y redactar mejor las excepciones
www.boe.es/buscar/abrir_fiscalia.php?id=FIS-C-2017-00001.pdf
Edit: www.dexiaabogados.com/blog/edad-legal-consentimiento-sexual/
elpais.com/expres/2025-03-24/una-ola-de-extrema-derecha-azota-a-los-ad
Los preservativos son cosas de progres, si se va de ultraderechista, se va con todo, y no se folla hasta el matrimonio.
Ah, y las pajas tampoco estan bien vistas por Dios (y ademas te quedas ciego)
Ala, a disfrutar de esas saludables posiciones ideologicas.
A puto defender España, capullos!
Pero seguro que te quieren igual, o lo intentan...
Te falta calle amigo
Es patetico lo de muchos de derecha, se oponen al aborto pero tambien a los anticonceptivos.
Mas lo digo como se esparce el relato (o hecho) de que mas mujeres usan a los hombres como billeteras.
No me extraña el ascenso de la pildora roja y los incel