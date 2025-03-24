Mónica García espera incluir el empaquetado genérico durante la tramitación parlamentaria de la ley del tabaco. Sanidad espera que los preservativos sean gratis para los jóvenes antes de que finalice 2025. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este lunes que el objetivo del departamento que dirige es que, de aquí a final de año, esté en marcha la gratuidad de los preservativos para los jóvenes de entre 14 y 22 años.