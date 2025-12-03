Sanidad y las comunidades debaten el plan común contra la gripe, que recupera la mascarilla

La Comisión de Salud Pública debate este miércoles el protocolo común de medidas para mitigar el impacto de los virus respiratorios, entre ellas, el uso de mascarilla en centros sanitarios y residencias, en las que «ante situaciones complicadas» se podrá incluso reducir o suspender visitas. El documento que debatirán hoy los directores generales de Salud Pública es prácticamente el mismo que fracasó el año pasado por el veto del PP, aunque ayer a última hora establecieron ligeros cambios menores, según la versión definitiva a la que ha tenido.