Sanidad y las comunidades debaten el plan común contra la gripe, que recupera la mascarilla

La Comisión de Salud Pública debate este miércoles el protocolo común de medidas para mitigar el impacto de los virus respiratorios, entre ellas, el uso de mascarilla en centros sanitarios y residencias, en las que «ante situaciones complicadas» se podrá incluso reducir o suspender visitas. El documento que debatirán hoy los directores generales de Salud Pública es prácticamente el mismo que fracasó el año pasado por el veto del PP, aunque ayer a última hora establecieron ligeros cambios menores, según la versión definitiva a la que ha tenido.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Suerte en eso de promover el uso de la mascarilla
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Como me han dicho ya, no es la misma esta esta actualizada a hoy
johel #1 johel *
La vacunacion en octubre ya si eso maññanaaaaaaaaaaa. Se llenan la boca con lo de ""escuchar a los medicos"" pero hacerles, hacerles ni puto caso. Las derechas y la sanidad son antonimos, pero ya no la sanidad publica, LAS SANIDAD, con mayusculas.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Encima la vacuna de la gripe no val para nada este año, les ha pillado a contrapie el virus.
#6 Ingjen
#5 Falso, por supuesto que vale, es menos eficaz pero vale porque la gripe es muy similar entre un año y otro
