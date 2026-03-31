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Sanción a la Diputación de Pontevedra: las administraciones tampoco pueden pedir copia del DNI sin motivo

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a la Diputación de Pontevedra por exigir una copia del DNI de un ciudadano que acudía a la administración pública a presentar alegaciones por una multa. Una sanción de la AEPD que, sin embargo, no lleva consigo un «castigo» económico. Una sanción con la que la Agencia reconoce la infracción cometida por la Diputación de Pontevedra, comunicando esta sanción al defensor del Pueblo. Ello, sin embargo, sin imponer sanción económica a la administración pública.

| etiquetas: sanción , dni , defensor , pueblo , aepd , rgpd , lopd
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1 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
esto cómo puede ser? las instituciones incumpliendo las propias normas que nos imponen al resto de la ciudadanía? jajá, qué chiquillos!
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menéame