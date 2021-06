Sánchez, tras su encuentro de 45 segundos con Biden: "No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido"

El presidente defiende que la breve charla con su homólogo estadounidense "era una primera toma de contacto" que "ha dado de sí" y revela que han hablado de reforzar lazos militares o sobre la situación en América Latina. Preguntado este lunes en rueda de prensa acerca de la brevedad del encuentro, que apenas ha durado unos 45 segundos, Sánchez ha defendido que "ha sido un poco más" de unos segundos. "No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos", ha ironizado el mandatario español.