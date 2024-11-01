Sánchez, sobre las causas judiciales de su hermano y su mujer: "La verdad acabará imponiéndose, son inocentes"

"Nos toca defender la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes”. Así ha respondido Pedro Sánchez a la decisión del juez Peinado de comunicar a Begoña Gómez que será juzgada por malversación ante un jurado popular. “Como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad”, ha afirmado en una rueda de prensa desde Nueva York.