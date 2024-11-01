edición general
4 meneos
3 clics
Sánchez reprocha a Abascal ser "torquemada de la corrupción" cuando cobra un sueldo opaco y se investiga a Revuelta

Sánchez reprocha a Abascal ser "torquemada de la corrupción" cuando cobra un sueldo opaco y se investiga a Revuelta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamada la atención sobre el hecho de que el líder de Vox,...

| etiquetas: santiago abascal , pedro sánchez , corrupción
3 1 0 K 56 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
#1 Febrero2027
Sánchez, que tiene a sus 2 secretarios de organización imputados, uno en prisión. Que tiene a su mujer y hermano imputados.
Y haciendo reproches. Tiene más cara que espalda
1 K 15

menéame