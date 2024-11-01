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Sánchez no está solo y su adversario ya no es Feijóo

Pedro Sánchez aprovecha varias cumbres progresistas en Barcelona para proyectar liderazgo internacional y distanciarse de la política doméstica. Arropado por varios lideres internacionales, se presenta como referente contra la ola ultraderechista global y en confrontación indirecta con Donald Trump. El apoyo exterior contrasta con las encuestas adversas en España, aunque el PSOE ve en esta proyección una oportunidad para reactivar a su electorado. Sánchez defiende el multilateralismo, la paz y una renovación profunda del orden internacional

| etiquetas: pedro , sanchez , feijoo
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2 comentarios
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Spirito #2 Spirito
Contrasta aquí con los fascistoides y los imbéciles, sí, imbéciles que aún se tragan la propaganda y bulos de vox y PP.

Tenemos a un Presidente presentable al que, no obstante, aún le falta valentía drástica para combatir el problemón de la vivienda.
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Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a cenar.
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menéame