Sánchez no está solo y su adversario ya no es Feijóo

Pedro Sánchez aprovecha varias cumbres progresistas en Barcelona para proyectar liderazgo internacional y distanciarse de la política doméstica. Arropado por varios lideres internacionales, se presenta como referente contra la ola ultraderechista global y en confrontación indirecta con Donald Trump. El apoyo exterior contrasta con las encuestas adversas en España, aunque el PSOE ve en esta proyección una oportunidad para reactivar a su electorado. Sánchez defiende el multilateralismo, la paz y una renovación profunda del orden internacional