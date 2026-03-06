edición general
Sánchez muestra su "respeto por la Presidencia de EEUU" pero insiste en su rechazo a una "guerra ilegal": "Es un error extraordinario que vamos a pagar"

Sánchez vuelto a dejar claro que el Gobierno piensa que la guerra en Irán es "un error" que está "fuera de la ley internacional" pero ha querido mostrar su "enorme respeto y admiración por la Presidencia de EEUU", así como por la sociedad estadounidense.Sánchez ha señalado que considera que "entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y señalar cuando se está cometiendo un error y esta guerra es un error extraordinario que vamos a pagar".

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Bueno ya estamos pagando...
#2 capitan.meneito *
Está desatado, joder como suenan, a mano abierta.
rojo_separatista #4 rojo_separatista
#2, a mi me mola más el: "Vayanse al carajo, yankis de mierda". La verdad.
#3 ezabarte
"No eres tú, soy yo" :-*
