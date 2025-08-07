·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8018
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
6379
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
6889
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
4802
clics
Reconocimientos
6012
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
más votadas
516
Francia rescata el impuesto a los ricos para salir de su trampa fiscal e irrita a sus grandes fortunas
483
Un diputado de Vox boicotea un minuto de silencio por Gaza con golpes a la mesa
345
Rubén Sánchez: "Pablo Franco, condenado a indemnizarme con 20.000€ por acusarme de estafa e inventarse una sentencia"
401
Ayuso, en un evento del fondo buitre BlackRock: "No vamos a intervenir la vivienda"
425
Forbes lleva años publicando la lista Epstein sin saberlo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
28
clics
Sánchez insta a las CCAA y ayuntamientos a aplicar la Ley de Vivienda para bajar los precios
Asegura que el 60% de la desigualdad que sufren los jóvenes en el país se debe a la desigualdad o imposibilidad de acceder a una vivienda
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
vivienda
,
españa
25
4
0
K
208
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
4
0
K
208
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gry
Tienen una idea mejor, no aplicarla y echarle la culpa a Sánchez de las subidas de precios.
12
K
132
#5
Mark_
#1
y así con cualquier propuesta que venga del gobierno.
2
K
36
#16
Gnomo
*
#1
Claro, porque echarle la culpa de algo al gobierno actual, el cual “dirige” España desde hace varios años es algo muy loco.
Si este gobierno hiciese algo por evitarlo otro gallo cantaría, pero no, no hace una puta mierda.
Y tiene los cojones de decir “cómo está pasando en Cataluña” vete a tomar por culo!
Y di a la gente que se compre un pisito en Barcelona, que gracias a él y su política están muy baratos
0
K
9
#12
Gry
#8
Supongo que el procedimiento será así porque la vivienda es competencia de ayuntamientos y CCAA.
1
K
25
#13
mikhailkalinin
#12
No sé hasta que punto una norma se puede oponer a una ley nacional
0
K
10
#11
Spirito
*
Hay cientos de miles de jóvenes, y no tan jóvenes sin posibilidad de una vivienda digna a precio razonable.
Es una puta vergüenza ésto.
Políticos, HdlgP, mientras esto no se solocione, no hay paz social.
1
K
16
#7
bronco1890
Las comunidades y ayuntamientos ya aplican la ley de la vivienda como no puede ser de otra manera, lo que no aplican son un apartado específico que son los topes de precios porque saben que la consecuencia es la destrucción de la oferta, carestía y aumento de precios, como ha ocurrido en Barcelona desde que han empezado a aplicarlos.
Como será esa ley que ni siquiera comunidades socialistas como Asturias o Castilla-la Mancha aplican los topes de precios.
1
K
14
#17
Leon_Bocanegra
#14
cierto, hace poco intento reducirte la jornada laboral y no le dejaron.
1
K
12
#10
hijolagranputa
Pregunta: todos sabemos lo que nos puede pasar por no hacer caso a tal o cual ley. ¿Al político que no aplica o que no cumple una ley no le pasa nada?
Bueno, si les pasa algo están aforados... o les toca un juez con marca propia.
Pregunta estúpida.
0
K
11
#15
Battlestar
Claro, porque de todos es sabido que si regulas los precios las casas se duplican.
Sin en lugar de cobrar 1000 por el alquiler cobran 750, te llega el presupuesto, pero si a 1000 estaba alquilada e incluso hacían cola, a 750 te puede entrar en el presupuesto pero en lugar de 30 novios tendrá 300. Las cuentas dirán que te lo puedes permitir, y el malvado arrendador cobrará menos, lo que le joderá a él y eso a ti pues te hará sentirte un poquito mejor porque dirás "jodete, terrateniente!" pero seguirás sin casa.
De toda esa vivienda publica que prometió que SI ayudaría ya si acaso habanos otro día.
0
K
10
#3
mikhailkalinin
¿Instar a cumplir una ley?
0
K
10
#4
Gry
*
#3
Los ayuntamientos tienen que pedir la declaración de zona tensionada y la CCAA aprobarla para poder aplicar esa ley.
www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2025/08/07/zona-tensionada-entr
1
K
25
#8
mikhailkalinin
#4
Pues no la llamemos ley. Llámalo charla motivacional.
0
K
10
#18
kit
Como buen político querrás usarlo como arma electoral. Todo menos solucionar el problema. Construyendo por ejemplo.
0
K
9
#6
Andreham
Esto sería la hostia si las comunidades del PSOE tuvieran una bajada de la desigualdad del 60%.
0
K
8
#2
ChatGPT
Todo lo importante que se cree y luego resulta que no tiene competencias para hacer nada… qué cosas.
Eso sí, en campaña electoral promete meterse en todos los fregaos…
8
K
-31
#9
Leon_Bocanegra
#2
lo mismo se cree el tipo que es presidente del gobierno o algo.
3
K
36
#14
ChatGPT
*
#9
para prometer sí; para ejecutar, ya quizá en la próxima legislatura
0
K
10
#19
cunaxa
#2
¿ Estás de coña ? ¿ O es que no conoces España de nada ?
0
K
8
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si este gobierno hiciese algo por evitarlo otro gallo cantaría, pero no, no hace una puta mierda.
Y tiene los cojones de decir “cómo está pasando en Cataluña” vete a tomar por culo!
Y di a la gente que se compre un pisito en Barcelona, que gracias a él y su política están muy baratos
Es una puta vergüenza ésto.
Políticos, HdlgP, mientras esto no se solocione, no hay paz social.
Como será esa ley que ni siquiera comunidades socialistas como Asturias o Castilla-la Mancha aplican los topes de precios.
Bueno, si les pasa algo están aforados... o les toca un juez con marca propia.
Pregunta estúpida.
Sin en lugar de cobrar 1000 por el alquiler cobran 750, te llega el presupuesto, pero si a 1000 estaba alquilada e incluso hacían cola, a 750 te puede entrar en el presupuesto pero en lugar de 30 novios tendrá 300. Las cuentas dirán que te lo puedes permitir, y el malvado arrendador cobrará menos, lo que le joderá a él y eso a ti pues te hará sentirte un poquito mejor porque dirás "jodete, terrateniente!" pero seguirás sin casa.
De toda esa vivienda publica que prometió que SI ayudaría ya si acaso habanos otro día.
www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2025/08/07/zona-tensionada-entr
Eso sí, en campaña electoral promete meterse en todos los fregaos…