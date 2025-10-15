·
Sánchez, a Feijóo: "Hemos visto a Ayuso decir que se vayan a abortar fuera de Madrid. ¿Y usted qué ha dicho? Nada"
Por primera vez en varios meses, Feijóo ha centrado su careo con Sánchez en la economía en vez de los presuntos casos de corrupción del Gobierno y de la familia del presidente.
|
etiquetas
:
pedro sánchez
,
feijóo
,
aborto
,
cribado de cáncer
actualidad
relacionadas
#1
aruleno
Este ya aprendió de lo que le pasó a fraCasado.
3
K
49
#7
Antipalancas21
#5
Se creía que la política de España es como la que aplicaba el en Galicia, a base de corruptelas y enchufismos y mas habiendo tenido un pasado cercano con narco traficantes que intento ocultar.
0
K
12
#2
Antipalancas21
Vaya presidente de un partido, ni dios le hace caso y el ni se inmuta cuando se lo echan en cara.
0
K
12
#5
Ludovicio
#2
Solo está calentando la silla.
0
K
12
#4
vviccio
Los presidentes de CCAA pueden hacer lo que quieran. Ahí está Mazón recibiendo aplausos y abrazos de Fakejoo.
0
K
11
#3
laruladelnorte
El prudente ve el peligro y lo evita...
0
K
10
#6
PerritoPiloto
Feijóo ya sabe quienes mandan, y guarda silencio y lo asimila.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
