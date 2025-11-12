edición general
4 meneos
7 clics
Sánchez y Feijóo convierten el Congreso en el primer duelo electoral antes de las autonómicas

Sánchez y Feijóo convierten el Congreso en el primer duelo electoral antes de las autonómicas

El presidente del Gobierno comparece en una sesión de casi siete horas tras la que el PSOE considera que "han quedado claros los dos modelos políticos" en juego para el próximo ciclo electoral. En Moncloa prometían "muchos datos" para "contraponer" los modelos de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con la gestión de las comunidades del PP. Y tras cerca de siete horas de comparecencia del líder del Ejecutivo en el Congreso creen que su objetivo se ha cumplido.

| etiquetas: sanchez , feijóo , congreso , primer , duelo , electoral
4 0 0 K 44 politica
3 comentarios
4 0 0 K 44 politica
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Payasadas las de ll partido de la muerte y su líder el titiriterro Feijóo.
0 K 20
alcama #1 alcama
Sanchez haciendo payasadas para que se hable de sus payasadas en vez de sus politicas (nulas)
Lo de siempre
0 K 9
oceanon3d #3 oceanon3d *
Feijoo no da para un duelo, su oratoria no es que sea nula sino ridícula. Un saco de papas es mas expresivo.

Pero también es verdad que el votante del PP cuando mas torpe e idiota sea su candidato mas le votan ... debe ser algún deficid cognitivo. Ademas sus medios le pintan las tonterías diarias de genialidades sin vergüenza ni pudor.
0 K 9

menéame