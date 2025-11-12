Sánchez y Feijóo convierten el Congreso en el primer duelo electoral antes de las autonómicas

El presidente del Gobierno comparece en una sesión de casi siete horas tras la que el PSOE considera que "han quedado claros los dos modelos políticos" en juego para el próximo ciclo electoral. En Moncloa prometían "muchos datos" para "contraponer" los modelos de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con la gestión de las comunidades del PP. Y tras cerca de siete horas de comparecencia del líder del Ejecutivo en el Congreso creen que su objetivo se ha cumplido.