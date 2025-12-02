edición general
Sánchez dice ahora que Ábalos "era un gran desconocido" para él "desde el punto de vista personal" | España

Más de un lustro conviviendo codo con codo. Hablando a diario. Consultándose cada paso. Y, ahora, que José Luis Ábalos ha ingresado en prisión por la trama corrupta que se...

Comentarios destacados:      
Mala #1 Mala
Sanchez iba en el peugeot porque le recogieron cuando hacía autoestop, El llevaba puestos unos cascos, escuchaba a Rosalía y no se enteraba de nada
7 K 86
#11 omega7767
#1 solo le faltaba la chaqueta de pana y la libretita para apuntar los deseos de los españoles en cada rincón de España
0 K 11
elsnons #7 elsnons *
Cibervoluntarios levantaos de la cama y venid aquí a defender a vuestro querido gobierno de coalición progresista y su presidente.
4 K 63
#9 poxemita
#7 a la coalición le pueden dar por donde amargan los pepinos, lo importante es el lider.
0 K 14
RegiVengalil #5 RegiVengalil
Ábalos?? Quién es ese??? Fue ministro de Franco, quizás???

xD xD xD xD xD
4 K 58
duende #12 duende
Esa persona del grupo mixto de la que usted me habla.
4 K 58
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
O Sanchez hacia la vista gorda...

O Cerdán, Koldo y Ábalos buscaban un tonto util que no se enteraba de nada... xD xD xD
4 K 58
#14 k-loc
#3 Me da que va a ser lo primero. Sánchez, de tonto, no tiene un pelo, aunque quiera vendernos la moto de que él pasaba por allí casualmente. Tiene la cara más dura que el cemento romano.
3 K 40
powernergia #15 powernergia *
#3 De una manera o de otra no creo que si Sanchez tenía conocimiento y/o se beneficiaba de los tejemanejes de Abalos y Cerdan, suponga ningún problema llegar a probarlo, de hecho parece que están tardando mucho.

La otra opción es...

#4 #6 #14
0 K 11
pablisako #2 pablisako
mear=llueve xD
3 K 49
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Era tan desconocido que fue al que pudo llamar de madrugada para que fuera a Barajas cuando llegó Delcy xD xD
2 K 42
#10 JotaMcnulty
Jajajajajaja

Es como si el meneante medio dice: la lefa de Pedro Sanchez nunca la había tragado
2 K 40
#4 vGeeSiz
xD xD xD

Lo peor de todo es que hay millones de españoles que lo van a defender a capa y a espada
1 K 20
este_no_es_eltraba #17 este_no_es_eltraba
Era su numero dos, su mano derecha, su persona de confianza, pero un desconocido en lo personal.

Claro.
1 K 18
#18 Jatetu
Ha cambiado de opinión.
1 K 18
#8 poxemita
"He asumido esas responsabilidades no diciendo 'Luis, sé fuerte' -en alusión al sms que Rajoy le mandó a Bárcenas cuando ya se sabía que guardaba millones en Suiza-, apartando a las personas y colaborando con la Justicia".

Más cutre que la asunción de responsabilidades del emérito, con el "Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir".

Apartan a las personas para poder decir que esa persona ya no pertenece al partido, y lo de la colaboración, pues no sé hasta que punto, le piden el tema de los pagos en efectivo y responden que si solo lo de los investigados o todos.
0 K 14
#16 pirat *
Unos juntitos en coche y otros en yate...
Pero ninguno se enteraba de nada.
0 K 9
#13 ContracomunistaCaudillo
Perro Psicópata.
0 K 6

menéame