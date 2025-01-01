·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11472
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
6957
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
7554
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4624
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
4998
clics
Pablo Fernández lo intentó
más votadas
391
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
424
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
408
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
471
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
352
LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
86
meneos
631
clics
Sánchez detiene su comparecencia por el golpe de calor de un periodista y "El Español"; le acusa de aprovecharse: "Ya ni se esconden"
En el sótano de la mediocridad siempre hay un piso más. Pocas cosas peores se han visto entre periodistas que mentir sobre desgracias que implican a otros compañeros.
|
etiquetas
:
el español
,
lipotimia
,
periodista
,
sanchez
50
36
0
K
506
politica
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
50
36
0
K
506
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
alfre2
Si ese es el respeto que demuestran por sus compañeros de profesión, imagínate el que te tienen a ti como lector
15
K
166
#10
Doisneau
#4
La prensa de derechas ha hecho un hat trick asumiendo acertadamente que sus lectores son retrasados. Ya saben que cualquier imbecilidad cuela y lo aprovechan, y ya han creado todo un señor relato que a ver quien es el guapo que lo tumba
0
K
12
#16
obmultimedia
#10
Lectores y votantes de la derecha y ultraderecha.
0
K
10
#1
victor_vega
Lo empezaron a hacer con Podemos y el PsoE no hizo nada porque le venía bien. Ahora son ellos mismos los vilipendiados y ya es tarde.
5
K
64
#9
Supercinexin
*
#1
En el fondo lo empezaron a hacer con Zapatero. En sus tiempos de gloria, Pablo Iglesias en algún momento defendió a Rodríguez Zapatero, que por supuesto ya hacía mucho que no era Presidente, pero el PSOE no les devolvió el gesto. "Respeto a la libertá de loj periodistah", "respeto sagrado a lar fuersa de seguridá y a los Jueces", etcétera. Pos toma. Toma periodistas, toma UCO, y toma Jueces.
2
K
37
#3
fareway
OkDiario no tardará en publicar la afiliación del periodista al PSOE o a algún sindicato progre.
4
K
58
#7
victorjba
El fachañol.
1
K
25
#12
karakol
Pocas cosas peores se han visto entre periodistas que mentir sobre desgracias que implican a otros compañeros.
Dales cinco minutos más.
0
K
20
#2
Sandman
¿Que el panfleto dirigido por el conspirativo de los 'peones negros' dice qué?
0
K
14
#5
Suleiman
Se tiene que ganar el pan ... Toca meter mierda a paladas aunque sea falso o una chorrada.
0
K
13
#8
Leon_Bocanegra
Otra muestra más de la miseria moral de la derecha. Y van unas 100 o 200 estos últimos días.
Con casa catástrofe suben un nivel de miseria moral.
No tienen techo.
0
K
12
#13
Leon_Bocanegra
*
Ostia puta, he entrado en el tuit original de el español. Los comentarios son vomitivos. En un principio he guardado uno para ponerlo aquí , pero leyendo el resto, este hasta parece normalillo. Menuda piara de hijos de puta puebla la derecha española. Cada día estoy más seguro de que para ser de derechas hay que ser mala persona.
Y no me refiero a los que votan al PP o a Nox. Que hay muchas buenas personas que votan a esos partidos "ayudados" por lo que ven en los medios. Me refiero…
» ver todo el comentario
0
K
12
#6
laruladelnorte
Otro ejemplo más de periodismo basura.
0
K
10
#11
brandao
Ya ni se esconden... Principio de transposición, ejemplo 12 del día.
0
K
8
#14
z1018
¿Cómo va a ser falsa la información para los que odian al perro?. Quieren noticias falsas y tienen noticias falsas
0
K
7
#15
jamon_de_jaboogie
No tan fuerte Nacho
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dales cinco minutos más.
Con casa catástrofe suben un nivel de miseria moral.
No tienen techo.
Y no me refiero a los que votan al PP o a Nox. Que hay muchas buenas personas que votan a esos partidos "ayudados" por lo que ven en los medios. Me refiero… » ver todo el comentario