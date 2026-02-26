edición general
Sánchez desmiente el “bulo” sobre una supuesta enfermedad coronaria que difundió el PP

“Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien”, asegura el presidente

rogerius #1 rogerius
Esas enfermedades son propias de los reyes. Ninguna posibilidad. Tienes que ser rey, rey emérito, rey de los colchones, rey del pollo frito, Trump… El Perro es, como mucho, Presidente de Gobierno. :troll:
