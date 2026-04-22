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Sánchez denuncia el “colonialismo silencioso” a través de la IA de empresas de EEUU

Sánchez denuncia el “colonialismo silencioso” a través de la IA de empresas de EEUU

Desde la premisa de que 'ninguna tecnología es neutral', sino que 'depende de quién la controla, de cómo se regula y para qué se utiliza', Sánchez ha llamado a una respuesta multilateral para darle un enfoque 'moral'

| etiquetas: españa , eeuu , ia
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1 comentarios
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#1 omega7767
Sanchez, apodado el Azote de EEUU :-D
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menéame