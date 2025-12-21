edición general
Sánchez comparecerá este lunes a las 8.30 horas desde el Palacio de la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a primera hora desde el Palacio de la Moncloa...

| etiquetas: pedro sanchez , moncloa
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
si le preguntan por un tal Gallardo de Extremadura negará conocerlo y asegurará que no lo ha visto en su vida, y a otra cosa mariposa
5 K 39
jm22381 #10 jm22381 *
Para darle las gracias al PP de Extremadura al demostrarle que no hay que adelantar elecciones para acabar igual (o peor) :troll:
1 K 29
RegiVengalil #5 RegiVengalil *
Dimisión, por favor

Que mejor forma de empezar la semana :-D
1 K 21
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
nos va a leer un poema epistolar
1 K 18
obmultimedia #8 obmultimedia *
edito, me equivoque de noticia.
0 K 11
obmultimedia #3 obmultimedia
Adelanto electoral para Marzo.
0 K 11
tul #4 tul
#3 yo apuesto porque se va sacar la chorra para mearse en la cara de los peperos otra vez
1 K 35
#7 Shoemaker *
#4 en la única cara en la que se mea constantemente es en la de sus votantes, que abren la boca con fruición pidiendo más

Yo apuesto a que mañana hablará de Ayuso, Marcial Dorado y Franco
1 K 12
#9 NeuronaSur
Espero que haya desayunado .
0 K 10
Tontolculo #6 Tontolculo
y a continuación, dio al pp con chascarrillos a Feijoó

Que si a pesar de lo mal que lo ha hecho PSOE el PP solo crece un escaño, que se lo haga mirar, que si Guardiola a lo mejor no gobierna porque no quiere, etc
0 K 10
#12 Shoemaker
#6 Las declaraciones de esta noche de Gallardo y Rebeca Torró han consistido básicamente en lo mala que es la extrema derecha y el ridículo de Guardiola por no haber logrado mayoría absoluta.
Los dirigentes del PSOE saben que hablan para auténticos retrasados mentales
0 K 5
#11 endy *
Menudo circo, el lunes en sus pantallas
0 K 6

