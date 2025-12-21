·
5
meneos
70
clics
Sánchez comparecerá este lunes a las 8.30 horas desde el Palacio de la Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a primera hora desde el Palacio de la Moncloa...
|
etiquetas
:
pedro sanchez
,
moncloa
4
1
2
K
33
actualidad
12 comentarios
4
1
2
K
33
actualidad
Comentarios destacados:
#1
YSiguesLeyendo
si le preguntan por un tal Gallardo de Extremadura negará conocerlo y asegurará que no lo ha visto en su vida, y a otra cosa mariposa
5
K
39
#10
jm22381
*
Para darle las gracias al PP de Extremadura al demostrarle que no hay que adelantar elecciones para acabar igual (o peor)
1
K
29
#5
RegiVengalil
*
Dimisión, por favor
Que mejor forma de empezar la semana
1
K
21
#2
CharlesBrowson
nos va a leer un poema epistolar
1
K
18
#8
obmultimedia
*
edito, me equivoque de noticia.
0
K
11
#3
obmultimedia
Adelanto electoral para Marzo.
0
K
11
#4
tul
#3
yo apuesto porque se va sacar la chorra para mearse en la cara de los peperos otra vez
1
K
35
#7
Shoemaker
*
#4
en la única cara en la que se mea constantemente es en la de sus votantes, que abren la boca con fruición pidiendo más
Yo apuesto a que mañana hablará de Ayuso, Marcial Dorado y Franco
1
K
12
#9
NeuronaSur
Espero que haya desayunado .
0
K
10
#6
Tontolculo
y a continuación, dio al pp con chascarrillos a Feijoó
Que si a pesar de lo mal que lo ha hecho PSOE el PP solo crece un escaño, que se lo haga mirar, que si Guardiola a lo mejor no gobierna porque no quiere, etc
0
K
10
#12
Shoemaker
#6
Las declaraciones de esta noche de Gallardo y Rebeca Torró han consistido básicamente en lo mala que es la extrema derecha y el ridículo de Guardiola por no haber logrado mayoría absoluta.
Los dirigentes del PSOE saben que hablan para auténticos retrasados mentales
0
K
5
#11
endy
*
Menudo circo, el lunes en sus pantallas
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
