Sánchez califica al PP de "heredero nostálgico" del franquismo en el Día de la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el Día de la Consitución desenterrando una vez más el 'cadáver' del franquismo. En este 2025, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, el jefe del Ejecutivo arremete contra la oposición asegurando que los que lo comparan con el caudillo son, precisamente, los "herederos" y "nostálgicos" del régimen. Las palabras del jefe del Ejecutivo han tenido lugar a las puertas del Congreso; donde ha dado unas palabras ante la prensa en el 47º aniversario de la aprobación de la Carta Magna