Sánchez alega que no puede activar la vía judicial en el caso Salazar pero voces del Gobierno discrepan y reclaman ir a la Fiscalía

Desde el Ejecutivo reprochan la 'mala gestión' de las denuncias y no haber 'acompañado' a las víctimas como se debiera haber hecho: 'No hemos sido diligentes'. Fuentes jurídicas explican que el PSOE no es quien tiene que analizar jurídicamente los hechos y que si ve indicios de delito, podría dar traslado al Ministerio Público.

#2 JotaMcnulty
Sé que los putos misoginos del foro me la van a tumbar pero bueno.

Cómo puede ser que para casos que no son nada claros la fiscalía actúe de oficio tan rápidamente y con todos loa recursos y para este caso tan flagarante y vergonzoso se atrevan a decir que no hay mecanismos para actuar?

Pero en qué momento alguien se tiene que tragar estas barbaridades?

Y en este puto foro siguen subiendo noticias de Ayuso pero no de estos actos machistas y misoginos dentro de la PSOE. Menudo puto pozo de mierda.

Pero aquí estoy yo para no echar un paso atrás y denunciarlo. Y ante el meneante medio nunca cederé. Nunca.
Battlestar #11 Battlestar
#2 La fiscalía no actúa de oficio, en este tipo de caso. Tiene que haber denuncia de la víctima ya que la agresión sexual es un delito semipúblico.

Podría seguirse de oficio como acoso laboral si este fuera de carácter grave, pero por lo que dicen sobre el caso Salazar no parece el caso. "Grave" en sentido penal, me refiero eh, por aclarar, no es que no sea grave el asunto. Pero eso no significa grave en sentido penal.
Kantinero #10 Kantinero *
#8 La carroña de este foro que no te lleva una puta noticia a portada xD xD xD
Pero qué haces en un lugar que odias?

A algunos se os ha olvidado madurar
Voy a echar el aperitivo, recoge los juguetes.
Kantinero #3 Kantinero
#0 quieres batir tu propio récord de envíos cerrados o el de la fijación con Sanchez
#5 JotaMcnulty
#3 no te vi quejarte los los 200 envíos de Ayuso de los cuales 100 llegan a portada. Imagínate lo que me suda los cojones tu comentario.
Kantinero #6 Kantinero
#5 Te has molestado en contestar, prueba de que si te importa mi comentario....Te pillé

#8 JotaMcnulty *
#6 fue una respuesta estratégica. El contenido de tu comentario es mierda, pero como mierda que es me figuro que el resto de ponzoña de este foto lo va a votar positivo solamente para desvirtuar el fondo y problemática de la noticia. Típico de la carroña de este foro. Me quería asegurar de que la primera respuesta al comentario más votado fuera la mía.
domadordeboquerones #9 domadordeboquerones
Tranquilos, yo estoy bien!!
