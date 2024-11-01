Sánchez alega que no puede activar la vía judicial en el caso Salazar pero voces del Gobierno discrepan y reclaman ir a la Fiscalía

Desde el Ejecutivo reprochan la 'mala gestión' de las denuncias y no haber 'acompañado' a las víctimas como se debiera haber hecho: 'No hemos sido diligentes'. Fuentes jurídicas explican que el PSOE no es quien tiene que analizar jurídicamente los hechos y que si ve indicios de delito, podría dar traslado al Ministerio Público.