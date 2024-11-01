Sánchez acusa a Feijóo de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos y confrontación"

Feijóo recrimina que el Gobierno no funciona y que la corrupción sigue en el seno del Ejecutivo porque Sánchez sigue al frente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos y confrontación". En el primer cara a cara entre ambos en una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso tras el verano, el dirigente socialista le ha recriminado además no haber acudido a la apertura del año judicial inventándose una......