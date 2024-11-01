edición general
Sánchez acusa a Feijóo de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos y confrontación"

Feijóo recrimina que el Gobierno no funciona y que la corrupción sigue en el seno del Ejecutivo porque Sánchez sigue al frente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos y confrontación". En el primer cara a cara entre ambos en una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso tras el verano, el dirigente socialista le ha recriminado además no haber acudido a la apertura del año judicial inventándose una......

fareway #1 fareway *
El PP siempre ha sido ultraderecha, Abascal y Alvise echaron los dientes con el carnet del PP y un buen día se independizaron porque veían margen de crecimiento entre el facherío. El escozor máximo de todos estos ultras es que desde que murió el genocida, solo han gobernado 15 años; sí, han robado lo suyo pero podrían haber robado mucho más de no ser por estos progres que van de culturetas y suben el SMI, las pensiones, pretenden reducir la jornada laboral, etc.
Battlestar #2 Battlestar
Ya sé que lo decimos a menudo, pero Feijoo es gilipollas. Siendo de derechas el espacio que ha ocupado el PP de cara a la galería es el centro, ha visto que le adelantaba vox por la derecha y se ha ido a la derecha y con ello va a rascar 4 votos de la derecha y a cambio va perder un sustancial numero de "centristas".

Este hombre solo tenia que estar calladito y le hubiera caído una presidencia del cielo sin hacer nada, se las apaño para ser un apestado y no ser presidente porque nadie quería pactar con el y ahora toma la decisión que más le puede hacer perder. Es un caso digno de estudio.
