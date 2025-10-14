Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás. Sánchez, en una entrevista en la SER y ante la posibilidad de esa participación de militares españoles, ha señalado que aún no está claro cómo se va a materializar la seguridad en Gaza.
| etiquetas: presidente sanchez , posible envio tropas , gaza , en mision de paz
Una pena que no gobierne el PP para hacer buenas amigas anti tropas colonialistas
Ya no sabe lo que hacer para seguir figurando despues de que el zanahorio haya conseguido la paz con la oposición de miembros del gobierno de España
A ver con que salen ahora los mamadores de Mr. Handsome para defender a su amo, aunque hay pocas dudas de que seguiran demostrando su discapacidad intelectual.