Sánchez abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás. Sánchez, en una entrevista en la SER y ante la posibilidad de esa participación de militares españoles, ha señalado que aún no está claro cómo se va a materializar la seguridad en Gaza.

Noeschachi #3 Noeschachi
Se podria comprar bajo mandato de una mision de la ONU... pero bajo el de una panda de especuladores inmobiliarios con Tony Blair de virrey? Estamos tontos?
#7 Luiskelele
#3 mejor que se sigan matando, correr un tupido velo y ver qué pasa en otro par de años.
Noeschachi #12 Noeschachi
#7 Un pelín de falso dilema en el comentario
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Que mande a Desokupa y a un par de representantes de la CEOE y de Fitur, creo que la movida va más en ese plan.
#5 Jodere
#4 Abascal se ofrecerá voluntario para ir
#2 Somozano
Es decir a las órdenes de los planes de EEUU
Una pena que no gobierne el PP para hacer buenas amigas anti tropas colonialistas
F.Redondo #8 F.Redondo *
Jajajjajajajajjajajajja

Ya no sabe lo que hacer para seguir figurando despues de que el zanahorio haya conseguido la paz con la oposición de miembros del gobierno de España

A ver con que salen ahora los mamadores de Mr. Handsome para defender a su amo, aunque hay pocas dudas de que seguiran demostrando su discapacidad intelectual.
#9 yaerahora *
No sirven para nada. Las tropas del postureo.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
estan vendidos, y lo saben, van a ser psoenizados con morteros del 40
Sandilo #6 Sandilo
Y les van a dejar entrar o es otra fantasmada suya?
#1 Cntrl
Como no es su vida la que peligra ...
Aucero #10 Aucero
#1 Ni su vida ni su dinero.
