Sanabria arde y Zamora en llamas, los responsables siguen en su cargo

Jamás imaginé que, apenas tres años después del infierno que arrasó la Sierra de la Culebra, volvería a ver Zamora consumida por las llamas. Me rompe el corazón ver incendios extenderse por toda España y Portugal, muy especialmente lo que ocurre en León con las Médulas aún humeando, pero como zamorano me parte el alma ver arder Sanabria. La historia se repite con exactitud cruel: mismos protagonistas, idéntico guion, la misma trama... y, desgraciadamente, temo que el mismo final trágico e indignante.