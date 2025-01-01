edición general
10 meneos
25 clics

Sanabria arde y Zamora en llamas, los responsables siguen en su cargo

Jamás imaginé que, apenas tres años después del infierno que arrasó la Sierra de la Culebra, volvería a ver Zamora consumida por las llamas. Me rompe el corazón ver incendios extenderse por toda España y Portugal, muy especialmente lo que ocurre en León con las Médulas aún humeando, pero como zamorano me parte el alma ver arder Sanabria. La historia se repite con exactitud cruel: mismos protagonistas, idéntico guion, la misma trama... y, desgraciadamente, temo que el mismo final trágico e indignante.

| etiquetas: dimisión , incendios , zamora , quiñones , junta , mañueco , irresponsables
8 2 0 K 102 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
javibaz #2 javibaz
En su cargo y en su casa.
1 K 20
laveolo #3 laveolo *
Change.org, existiendo un mecanismo que obliga a la UE a revisar un caso por petición ciudadana, es como tener médico pero acudir al homeópata
1 K 18
ubiquae #4 ubiquae
#3 estando de acuerdo con que el medio no es el mejor, cualquier forma de atizar a esta gente me parece buena.
1 K 22
Lamantua #1 Lamantua
Mayoría absoluta en la próxima.
0 K 9

menéame