San Bartolomé, la isla caribeña que Suecia compró a Francia y fue la última colonia de su imperio

San Bartolomé (Saint-Barthélemy) es una isla volcánica del Caribe correspondiente a las Antillas Menores. Su mayor peculiaridad es histórica: aunque hoy constituye una colectividad territorial de ultramar perteneciente a Francia -junto a Guadalupe, Martinica y San Martín forma las Antillas francesas-, entre 1764 y 1878 fue una colonia sueca -la más duradera de su imperio-, comprada por Gustavo III a Luis XVI a cambio de derechos comerciales en Gotemburgo.