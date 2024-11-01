Samsung: subida de precio de su memoria DRAM en un 60%

Samsung, el principal fabricante de chips de memoria del mundo, ha realizado una subida en los precios de su memoria DRAM en hasta un 60%. Según ha dado a conocer Reuters en exclusiva, fuentes de la industria le han comunicado que Samsung Electronics ha realizado un fuerte aumento de los precios en ciertos chips de memoria. Dependiendo del tipo de memoria, se habla de que los precios han aumentado en hasta un 60% respecto al pasado mes de septiembre. En concreto, la subida máxima de precios es en el mercado que más le interesa ahora mismo, que
Hasta que pete la burbuja de la IA y las cosas vuelvan a su cauce.
Ahora vendrán los chinos ante la escasez y subida de precios a desarrollar memorias más baratas.. primero ligeramente peores, pero cuando sean mejores empezarán los lloros y China nos copia, el comunismo, el gobierno chino subvenciona y "nos" hacen dumping...
