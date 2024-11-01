Samaritanos, los israelitas escindidos de los judíos que se rebelaron una y otra vez contra romanos, cristianos y musulmanes

En el último cuarto del siglo V el judaísmo tenía algunas variantes, una de las cuales, la de Samaria, provocó un quebradero de cabeza al Imperio Romano de Oriente con una serie de insurreccciones armadas que incendiaron la diócesis de Oriente: las llamadas Revueltas Samaritanas. Los samaritanos, descendientes del Reino de Israel frente al de Judá eran indomables y se enfrentaron por su independencia y su fe a romanos, cristianos y, más tarde, musulmanes.