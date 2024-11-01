Salyut 7 - El rescate olvidado de una estacion espacial muerta  

En 1985, una de las misiones de rescate en el espacio más audaces fue lanzada por los soviéticos para recuperar una estación espacial que había estado inactiva durante meses debido a un fallo desconocido. Duración del video 10 min. Doblado automáticamente al español. Subtítulos disponibles.
| etiquetas: espacio , ciencia , astronáutica , urss , estación espacial
Película completa duración 1h 58 m
youtu.be/ZJs6sfl4gS0
www.imdb.com/es-es/title/tt6537238/
Puntuación IMDB 7,2
La vi hace años en una plataforma, no recuerdo cual, puede que aun se encuentre en alguna.
Estaba doblada al español peninsular y en BSO
Algunos momentos destacados.
Pinchando con el botón derecho en el enlace puedes ir directo al minuto indicado.
El acoplamiento, mientras la estación cabecea fuera de control.
Minuto 38:20
youtu.be/ZJs6sfl4gS0?t=2953
Espectacular entrada en la estación espacial muerta.
Minuto 49:00
youtu.be/ZJs6sfl4gS0?t=2875
Spoiler alert. La avería de la estación espacial la solucionó un ruso a martillazos. Siendo una película rusa no creo que se pueda considerar un estereotipo racista.
Minuto 1:39:33
youtu.be/ZJs6sfl4gS0?t=5973
