Salvamento: dos crías de foca vivas enganchadas con una muerta | Ocean Conservation Namibia  

Nunca habíamos visto algo así: dos pequeñas crías de foca intentan desesperadamente escapar la una de la otra y de una tercera, ya muerta. Han estado mordiendo y tirando de los enredos del sedal; no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin intervención humana. Incluso después de más de 1500 rescates de focas, seguimos conmocionados al presenciar tanto dolor y desesperación, todo causado por la falta de empatía y la negligencia humana.