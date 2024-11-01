Salvamento: dos crías de foca vivas enganchadas con una muerta | Ocean Conservation Namibia  

edición general
Nunca habíamos visto algo así: dos pequeñas crías de foca intentan desesperadamente escapar la una de la otra y de una tercera, ya muerta. Han estado mordiendo y tirando de los enredos del sedal; no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin intervención humana. Incluso después de más de 1500 rescates de focas, seguimos conmocionados al presenciar tanto dolor y desesperación, todo causado por la falta de empatía y la negligencia humana.

¿No hay una forma más humana de pescar, sin llenar los océanos de trampas de agonía para animales salvajes? :ffu:

Esta gente hace una trabajo espectacular Ocean Conservation Namibia www.ocnamibia.org/ . Me quito el sombrero.
Qué asco de mundo estamos construyendo.
#2 La avaricia nos va a enterrar a todos
