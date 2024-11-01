edición general
2 meneos
45 clics

"Salvaje, fascista, vengativa y grandiosa": la película de culto que le cambió la vida a Tarantino

Guionizada por Paul Schrader un año después de 'Taxi Driver', esta película de venganza causó un gran impacto en Tarantino. El ex – preso de Corea es una de las traducciones más estrafalarias que se han hecho nunca de un título en nuestro país, y eso que el galardón está competido. Rolling Thunder (Algo así como Tormenta atronadora) fue transformada en España en El ex – preso de Corea, quizá con el objetivo de asociarla cómicamente (aunque ninguna de las dos películas dé muchos motivos para reírse) con El expreso de medianoche, con la que compa

| etiquetas: rolling thunder , película , venganza , paul schrader , john flynn
1 1 1 K 16 cultura
5 comentarios
1 1 1 K 16 cultura
#2 ldoes
A Tarantino le mola todo lo salvaje y fascista. Por eso es sionista.
12 K 147
Ludovicio #4 Ludovicio
#2 Que puta decepción más grande me he llevado con ese tipo.
3 K 43
#5 Eukherio
#4 Es el típico famoso que no sabe llevar la vejez y lo de perder relevancia, y eso que sigue teniendo ultrafans que matan por cualquier peli suya. En los últimos años lo único a lo que parece dedicarse Tarantino es a soltar paridas polémicas en entrevistas y poco más. Yo creo que sus dos últimas películas son de lo más flojo que ha hecho (sin contar Death Proof como película independiente), y me da que la que tenía en mente para ser su última película no debía ser mucho mejor y por eso se echó atrás.
0 K 8
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El ex – preso de Corea es una de las traducciones más estrafalarias que se han hecho nunca de un título en nuestro país

El señor que traduce el título de las películas ... xD xD xD
1 K 29
#3 Marisadoro
Sucedió también que siete hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la ley.

www.biblegateway.com/passage/?search=2 Macabeos 7&version=DHH
0 K 17

menéame