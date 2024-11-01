·
2
meneos
7
clics
El Salvador se convierte en el sandbox global de xAI: Grok será el tutor de un millón de estudiantes | WIRED
En una asociación inédita, el gobierno de Nayib Bukele y la empresa de Elon Musk desplegarán inteligencia artificial en 5,000 escuelas públicas.
|
etiquetas
:
:
ia
,
xai
,
grok
,
el salvador
1
1
1
K
-4
Inteligencia
1
1
1
K
-4
Inteligencia
#4
Andreham
Cómo coger un país y usarlo para los delirios de dos super ricos "porque la cosa está muy malita, hay mucha delincuensia".
Gee louie, me pregunto por qué hay tanta delincuensia. A lo mejor tiene que ver con el sistema económico que empuja a la gente a malvivir y a ser despiadada para lograr poner un pan en la boca... A lo mejor es porque hay ciertas personas que tienen suficiente dinero para erradicar el hambre del mundo tres veces y dar educación básica y funcional a todo el mundo...
Anda, pero si son esas las personas que ahora usan el país para sus "prácticas" e "ideas"... ay...
4
K
55
#2
Archaic_Abattoir
*
Juas! El Salvador, anterior exportador de delincuencia pandillera y futuro exportador de criminales profesionales con conocimientos de economía, manejo profesional de armas, tráfico de drogas a gran escala y perfectos asesinos.
2
K
27
#3
RolandDeschain
#2
y nazis
2
K
31
#6
Charles_Dexter_Ward
www.meneame.net/story/ia-elon-musk-educara-ninos-salvador
0
K
19
#5
parladoiro
«La era del diamante: manual ilustrado para jovencitas» pero aún aún más distópico.
1
K
16
#1
Elanarkadeloshuevos
1
K
14
