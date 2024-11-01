edición general
2 meneos
7 clics

El Salvador se convierte en el sandbox global de xAI: Grok será el tutor de un millón de estudiantes | WIRED

En una asociación inédita, el gobierno de Nayib Bukele y la empresa de Elon Musk desplegarán inteligencia artificial en 5,000 escuelas públicas.

| etiquetas: ia , xai , grok , el salvador
1 1 1 K -4 Inteligencia
6 comentarios
1 1 1 K -4 Inteligencia
Andreham #4 Andreham
Cómo coger un país y usarlo para los delirios de dos super ricos "porque la cosa está muy malita, hay mucha delincuensia".

Gee louie, me pregunto por qué hay tanta delincuensia. A lo mejor tiene que ver con el sistema económico que empuja a la gente a malvivir y a ser despiadada para lograr poner un pan en la boca... A lo mejor es porque hay ciertas personas que tienen suficiente dinero para erradicar el hambre del mundo tres veces y dar educación básica y funcional a todo el mundo...

Anda, pero si son esas las personas que ahora usan el país para sus "prácticas" e "ideas"... ay...
4 K 55
#2 Archaic_Abattoir *
Juas! El Salvador, anterior exportador de delincuencia pandillera y futuro exportador de criminales profesionales con conocimientos de economía, manejo profesional de armas, tráfico de drogas a gran escala y perfectos asesinos.
2 K 27
#5 parladoiro
«La era del diamante: manual ilustrado para jovencitas» pero aún aún más distópico.
1 K 16

menéame