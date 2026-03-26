El Salvador aprueba prisión perpetua a menores criminales

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves (26.03.2026) la prisión perpetua para menores de 18 años "homicidas, violadores y terroristas" en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" antipandillas que cumple cuatro años. Se "incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal", consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele.