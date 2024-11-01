La salud mental, objetivo prioritario en 2026

Asimismo, el sistema educativo desempeña un papel crucial. Incluir la educación emocional y el desarrollo de habilidades sociales en las escuelas contribuye a que niños y jóvenes aprendan a gestionar sus emociones, resolver conflictos y pedir ayuda cuando lo necesitan. Las administraciones deben apoyar programas educativos que promuevan el bienestar emocional desde edades tempranas, así como ofrecer recursos de orientación psicológica en centros educativos...