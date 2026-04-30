Salud lanza recomendaciones para evitar el contagio de la Enfermedad de Lyme

Con motivo de la celebración mañana del Día mundial de la Enfermedad de Lyme. la Consejería de Salud ha lanzado una serie de recomendaciones para prevenir esta zoonosis, que está extendida por todo el mundo y se produce principalmente por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite por la picadura de garrapatas infectadas. Para evitar las picaduras de estos artrópodos, Se recomienda a quienes puedan estar en contacto con garrapatas utilizar camiseta y pantalón largo, preferiblemente de color claro.