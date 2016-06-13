edición general
Salsa de mostaza y sus variantes

Dos receta para hacer la popular Salsa de mostaza y sus variantes: a la antigua, casera, estragón, eneldo, miel y curry.

4 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Yo en casa ni verla, si quiero cargarme a la mujer solo tengo que darle algo con mostaza.
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
Cosechar mostaza es de las cosas más tediosas del mundo...

Y creo que no se valora muchas veces cuando compramos cosas la tabarra que hay detrás para x productos.
skaworld #3 skaworld
#1 Sobre salsas con miel (q se q no viene a cuento pero me he acordao)

Pilla un limion, rallas su cascara sobre un cuenquito, luego exprimes el limon sobre ese cuenquito, al zumo de limon+ralladura le echas miel, la disuelves dandole un golpe de microondas.

Eso, se lo tiras para desglasar la sarten de cualquier pescado a la plancha que previamente hayas sellado rollo samón, pez espada, emperador... y se lo echas por encima y el contraste acido/dulce/graso te vuela la puta cabeza.

Pocas cosas tan tontas mejoran tanto un plato
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#3 uy eso me recuerda al lemon Power! Ahora, después de apuntar en mi absurdo libro de recetas esto tuyo, lo busco y lo subo.
