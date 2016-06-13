·
Salsa de mostaza y sus variantes
Dos receta para hacer la popular Salsa de mostaza y sus variantes: a la antigua, casera, estragón, eneldo, miel y curry.
|
etiquetas
:
mostaza
,
recetas
4
0
0
K
63
ocio
#2
Antipalancas21
Yo en casa ni verla, si quiero cargarme a la mujer solo tengo que darle algo con mostaza.
1
K
40
#1
pazentrelosmundos
*
Cosechar mostaza es de las cosas más tediosas del mundo...
Y creo que no se valora muchas veces cuando compramos cosas la tabarra que hay detrás para x productos.
0
K
20
#3
skaworld
#1
Sobre salsas con miel (q se q no viene a cuento pero me he acordao)
Pilla un limion, rallas su cascara sobre un cuenquito, luego exprimes el limon sobre ese cuenquito, al zumo de limon+ralladura le echas miel, la disuelves dandole un golpe de microondas.
Eso, se lo tiras para desglasar la sarten de cualquier pescado a la plancha que previamente hayas sellado rollo samón, pez espada, emperador... y se lo echas por encima y el contraste acido/dulce/graso te vuela la puta cabeza.
Pocas cosas tan tontas mejoran tanto un plato
1
K
32
#4
pazentrelosmundos
#3
uy eso me recuerda al lemon Power! Ahora, después de apuntar en mi absurdo libro de recetas esto tuyo, lo busco y lo subo.
1
K
32
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
