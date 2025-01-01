·
Los salmones ya no remontan el Eo
La temporada se cerró el pasado día 31 de julio con solo 2 ejemplares capturados, lo que evidencia la situación alarmante que atraviesa el río
etiquetas
:
eo
,
salmones
,
rio
,
asturias
,
galicia
#1
Pitchford
Desaparece el urogallo en los bosques, desaparecen los salmones en los ríos.. Estas dos especies emblemáticas son las que nos hablan del verdadero estado de conservación de bosques y ríos en el Cantábrico. El aumento de temperaturas es un factor, pero hay otros seguramente más críticos y remediables.
0
K
20
#2
Narmer
Es lo que tiene la sobreexplotación. Si en alta mar se arrasa con todo, luego es normal que a los ríos no lleguen apenas peces.
La pesca es un claro ejemplo del pan para hoy y hambre para mañana.
0
K
9
