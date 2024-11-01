edición general
Por qué salimos a la calle: 17 voces contra el genocidio en Gaza

A cuatro días del segundo aniversario de que Israel recrudeciera su ofensiva contra el pueblo palestino, la sociedad civil se moviliza para mostrar su solidaridad y demandar a los gobiernos acciones

#2 laruladelnorte
Por humanidad,simple y llanamente,cualquier persona siente horror al ver esas imágenes que día a día nos muestran el sufrimiento de seres humanos que son asesinados por ese gobierno genocida.
pip #1 pip
Buena mani en estos momentos en Barcelona.
