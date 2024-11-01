¿Por qué me salen moretones con tanta facilidad?

Ya sea que estés jugando al baloncesto o chocando contra un mueble, los moretones suelen ser parte de la vida. Son como pequeños recuerdos de momentos de impacto: algunos esperados, otros misteriosos. Pero ¿por qué algunas personas parecen tener moretones con más facilidad que otras? ¿Es genética, estilo de vida o algo más? A veces sabemos exactamente cómo nos hicimos un moretón: un tropezón torpe o un golpe fuerte al practicar deporte. Otras veces, nos quedamos rascándonos la cabeza, tratando de recordar qué causó esa misteriosa marca.