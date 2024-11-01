Salen a la luz los vídeos de la muerte de Haitam en Torremolinos: recibió 8 descargas táser de la Policía estando ya inmovilizado

A finales de 2025 Haitam Mejri falleció en un locutorio de Torremolinos abatido por hasta 6 policías. Una muerte que ha generado mucha controversia por las circunstancias y ha llegado a los tribunales, aunque la instrucción está paralizada hasta el informe definitivo de la autopsia. Según declaró el dueño del local, Haitam entró al local para robar y cuando llegó la Policía, los agentes le inmovilizaron y acabó muriendo.