Sahara Occidental : ¿Cuánto recibió de Marruecos el mercenario Manuel Valls por atacar al Polisario?

Por Houari A. – Manuel Valls no está en su primera ignominia. Recae seis años después de vender la causa palestina por un puesto de primer ministro en Francia, antes de volar a España donde esperaba un reconocimiento de barriga que no tendrá. Este viernes, el fallido ex candidato a la alcaldía de Barcelona unió su voz a la de las herramientas de propaganda del Majzen acusando al Frente Polisario de «tráfico de armas, seres humanos y drogas».