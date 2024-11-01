El sagrado derecho a escoger tus votantes (Roger Senserrich)

Tras la guerra civil americana hay un pequeño periodo, llamado “Reconstrucción”, por los historiadores, que abarca de 1865 a 1877. Durante esos años, y especialmente durante la (muy infravalorada) presidencia de Ulysses Grant, el Congreso de los Estados Unidos aprobó varias enmiendas constitucionales y leyes de derechos civiles para dar plenos derechos ciudadanos a los esclavos recién liberados de sus cadenas.