El sagrado derecho a escoger tus votantes (Roger Senserrich)

Tras la guerra civil americana hay un pequeño periodo, llamado “Reconstrucción”, por los historiadores, que abarca de 1865 a 1877. Durante esos años, y especialmente durante la (muy infravalorada) presidencia de Ulysses Grant, el Congreso de los Estados Unidos aprobó varias enmiendas constitucionales y leyes de derechos civiles para dar plenos derechos ciudadanos a los esclavos recién liberados de sus cadenas.
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Ya la he enviado y descartado antes:
www.meneame.net/story/sagrado-derecho-escoger-tus-votantes-opinion
Es cierto, pero lo ha debido cortar mal y está practicamente entero.
No Roger ... los norteños no eran antiracistas. Eran antiesclavistas, que no es lo mismo. Por motivos económicos (sobre todo) y religiosos (era la excusa blanqueadora) pero practicamente ningún norteño quería compartir barrio con negros o gente de fuera (lease irlandeses, italianos, etc)