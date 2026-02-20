La Sagrada Familia coloca la última pieza de su torre más alta y alcanza los 172,5 metros

La torre, donde todavía faltará retirar el andamio y terminar el interior, será inaugurada el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.
“Falta la fachada de la Gloria”, ha advertido sobre la parte más polémica que afronta el templo: la decisión sobre si se derriban edificios de vivienda para construir una escalinata de entrada en la calle de Mallorca.
Al parecer Gaudí diseñó una escalinata (o dejó los bocetos ya que no pensaba verla acabada) y con el tiempo donde está la escalinata, ahora hay edificios.