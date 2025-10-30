La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo  

En una operación espectacular, acaba de crecer la Sagrada Família siete metros y cuarto de altura. Se acaba de colocar en la cima de la Torre de Jesús, la central y última por terminar, el brazo inferior de la cruz que coronará el templo, una enorme pieza de 24 toneladas de peso que alzada por la grúa ha sobrevolado la basílica hasta su destino final.