La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo  

En una operación espectacular, acaba de crecer la Sagrada Família siete metros y cuarto de altura. Se acaba de colocar en la cima de la Torre de Jesús, la central y última por terminar, el brazo inferior de la cruz que coronará el templo, una enorme pieza de 24 toneladas de peso que alzada por la grúa ha sobrevolado la basílica hasta su destino final.
La situación del edificio o los edificios que obstaculizan la escalinata principal de la Sagrada Familia, prevista por Gaudí en la Fachada de la Gloria (calle Mallorca), todavía no está resuelta ni acordada de forma definitiva.
????️ El Plan Original de Gaudí
* El proyecto original de Antoni Gaudí contempla una gran escalinata que debe servir de acceso principal a la Fachada de la Gloria, cruzando por encima de la calle Mallorca y requiriendo una plataforma o túnel para el tráfico.
