Saga, la epopeya espacial que nunca dará el salto a la televisión

El universo de Saga es tan desbordante, tan libre y tan salvaje, que encadenarlo a los límites de una serie de televisión sería casi un crimen. Su creador, Brian K. Vaughan, lo tiene clarísimo: esta historia nació para el cómic y morirá en el cómic. Y no lo dice por desinterés hacia la pantalla, sino porque sabe que cualquier adaptación implicaría sacrificar parte de su esencia.