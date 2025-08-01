Saga, la epopeya espacial que nunca dará el salto a la televisión

El universo de Saga es tan desbordante, tan libre y tan salvaje, que encadenarlo a los límites de una serie de televisión sería casi un crimen. Su creador, Brian K. Vaughan, lo tiene clarísimo: esta historia nació para el cómic y morirá en el cómic. Y no lo dice por desinterés hacia la pantalla, sino porque sabe que cualquier adaptación implicaría sacrificar parte de su esencia.
| etiquetas: comics , saga , adaptación , brian k. vaughan
Mira lo que han perpetrado con Fundación... Imagina si pillan a los metabarones, o los Aznar (nada que ver con José Mari)
No, gracias
Pero también es innecesariamente larga. Podría haber tenido un gran final hace tiempo.
Que salgan los comics de uvas a peras tampoco ayuda. Llega un recopilatorio a España cada año y medio. Casa vez que compro uno nuevo tengo que decidir si leérmelo todo desde el inicio o no disfrutarlo del todo porque he olvidado muchas cosas de la trama.
Cuando lo termine, si no es demasiado largo, será indispensable tenerlo en casa.