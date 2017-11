Sáenz de Santamaría, sobre si le tienta ser presidenta del Gobierno: "No, no, no"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rechaza con un "no radical" ser presidenta del Ejecutivo y asegura que no le tienta convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno de España. "No, no, no", responde Sáenz de Santamaría en una entrevista publicada este sábado en el suplemento Yo Dona del diario El Mundo al ser preguntada si, tras asumir las funciones de presidenta de la Generalitat de Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, le toca ser presidenta del Gobierno.