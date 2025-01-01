Un sacristán inmoviliza a un turista ebrio en plena eucaristía en la Catedral de Valencia  

Antes, después de pedirle al turista ebrio que se marchara del interior de la Seo y recibir varios insultos, el primero la emprendió a golpes con el sacristán al que ayudaron varios feligreses para protegerle e inmovilizar al turista «borracho», según describe. «Controlamos la situación y continuamos con la paz y respeto a la celebración dándole al Señor todo su protagonismo».
| etiquetas: sacristán , turista , ebrio , catedral
Lástima que han cortado el video precisamente cuando el cura lo inmoviliza. No se porque lo publican cortado. Dudo que el que grababa estaba ahí con el dedo esperando a que el cura actuase para cortar la grabación.
En fin, bravo por el cura, que ha logrado controlar una mala ingesta de sangre de cristo!
- ¡Apártate, chico! Esto requiere una intervención divina.