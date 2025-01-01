edición general
3 meneos
73 clics
Un sacristán inmoviliza a un turista ebrio en plena eucaristía en la Catedral de Valencia

Un sacristán inmoviliza a un turista ebrio en plena eucaristía en la Catedral de Valencia  

Antes, después de pedirle al turista ebrio que se marchara del interior de la Seo y recibir varios insultos, el primero la emprendió a golpes con el sacristán al que ayudaron varios feligreses para protegerle e inmovilizar al turista «borracho», según describe. «Controlamos la situación y continuamos con la paz y respeto a la celebración dándole al Señor todo su protagonismo».

| etiquetas: sacristán , turista , ebrio , catedral
2 1 1 K 15 actualidad
7 comentarios
2 1 1 K 15 actualidad
Connect #3 Connect
Tenía demasiada sangre de cristo en el cuerpo.
Lástima que han cortado el video precisamente cuando el cura lo inmoviliza. No se porque lo publican cortado. Dudo que el que grababa estaba ahí con el dedo esperando a que el cura actuase para cortar la grabación.

En fin, bravo por el cura, que ha logrado controlar una mala ingesta de sangre de cristo!
0 K 12
#7 DatosOMientes
Ya salió por aquí #0
0 K 10
janatxan #1 janatxan
Seguro que se bebió el vino del cura xD
0 K 10
javibaz #2 javibaz
#1 y el sacristán no puso la otra mejilla. Consejos vendo y para mi no tengo.
2 K 33
janatxan #4 janatxan
#2 con los vicios no se juega, intenta sacarle a un cura el niño que lleva debajo de la sotana y veras que ostia sagrada te llevas xD
2 K 11
Narmer #5 Narmer
Me recuerda a la escena del cura en el cementerio en Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro):

- ¡Apártate, chico! Esto requiere una intervención divina.  media
0 K 9
Solinvictus #6 Solinvictus
A la misa del domingo se va con resaca después de haber estado en el puticlub como se hace de siempre, qué vergüenza ir borracho.
0 K 7

menéame