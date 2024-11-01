Un saco de arena choca con un Boeing 737 en pleno vuelo e hiere al piloto

El pasado 16 de octubre, un avión de pasajeros Boeing 737-8 Max operado por United Airlines sufrió un impacto a una altitud de 10.900 metros que rompió la capa exterior del parabrisas de la aeronave y obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Tras semanas de investigación todo apunta a que lo que ocasionó la colisión fue un globo meteorológico que transportaba un saco de arena de un kilogramo como lastre.
Se les supone a los que lo lanzan, que calculan la altitud a la que estará para no interferir con el trafico aereo o que está geolocalizado para avisar a las autoridades de control aereo de su posicion exacta. Aunque igual es mucho suponer en un mundo en que las corporaciones primero disparan y despues preguntan.
#PaletosYGarrulosAlPoder
No haré spoiler pata fomentar la lectura en Meneame
Pd: joder con las entradillas explícitas.