Un saco de arena choca con un Boeing 737 en pleno vuelo e hiere al piloto

Un saco de arena choca con un Boeing 737 en pleno vuelo e hiere al piloto

El pasado 16 de octubre, un avión de pasajeros Boeing 737-8 Max operado por United Airlines sufrió un impacto a una altitud de 10.900 metros que rompió la capa exterior del parabrisas de la aeronave y obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Tras semanas de investigación todo apunta a que lo que ocasionó la colisión fue un globo meteorológico que transportaba un saco de arena de un kilogramo como lastre.

