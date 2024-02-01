Sacarse la polla y comérsela, un juego de caballeros

Para responder, debemos retroceder hasta el siglo XVII cuando, como se demuestra en las obras de Cervantes, había multitud de juegos de cartas para matar el tiempo. De hecho, como ocurre en otros temas en donde se inmiscuye la iglesia, su condena en Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos. Utilíssimo a los confesores y penitentes, justicias y los demás, a cuyo cargo está limpiar de vagabundos, tahúres y fulleros la República Christiana (1603) del clérigo Luque Faxardo permite conocer sus variedades y particularidades.