Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”

El líder de Se Acabó La Fiesta ha intentado arremeter contra la responsable europea de Podemos, Irene Montero, con una imagen captada durante sus vacaciones. Se trata de una foto en la que se ve a la responsable morada desayunando en un bar que, según Alvise, es “exclusivo” en Mahón. “En 2020 publicó una foto mía en un Gino’s diciendo que era ‘uno de los restaurantes más caros de Valladolid’. Es su modus operandi. Un engañabobos de manual que se lo ha montado de lujo”