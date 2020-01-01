edición general
195 meneos
1767 clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”

Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”

El líder de Se Acabó La Fiesta ha intentado arremeter contra la responsable europea de Podemos, Irene Montero, con una imagen captada durante sus vacaciones. Se trata de una foto en la que se ve a la responsable morada desayunando en un bar que, según Alvise, es “exclusivo” en Mahón. “En 2020 publicó una foto mía en un Gino’s diciendo que era ‘uno de los restaurantes más caros de Valladolid’. Es su modus operandi. Un engañabobos de manual que se lo ha montado de lujo”

| etiquetas: óscar puente , ridículo , alvise pérez , fotos , irene montero
93 102 3 K 515 actualidad
36 comentarios
93 102 3 K 515 actualidad
Comentarios destacados:          
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Yo es que a esto ni siquiera respondería con "no, es una cafetería normal"

Irene Montero o Oscar Puente pueden ir a donde les salga de las narices. Y si quieren ir a un restaurante exclusivo porque prefieren tener algo de intimidad, pues adelante, con su dinero que hagan lo quieran. Yo lo entiendo, ser político es una mierda por la exposición pública a la que te vas a ver sometido, pues entiendo perfectamente que vayan a sitios algo más discretos. No me voy a enfadar por ello

No hay que entrar en el juego de los putos fachas de "si eres de izquierdas tiene que ser pobre como una rata".
26 K 232
Ovlak #10 Ovlak
#7 Pueden, pero es que ni siquiera era verdad. Que daría igual si lo fuera (aunque en este país abunda la demagogia con estas cuestiones) pero no lo es.
6 K 74
Varlak #19 Varlak
#7 Hombre, es que faltaría más que una eurodiputada no pueda desayunar en un sitio donde cueste 15 euros el desayuno. Es como lo del "casoplón", si una ministra y el vicepresidente del gobierno no pueden vivir en una casa de 600.000 euros ¿Qué mierda de país es éste?
4 K 49
#30 Falangito
#19 600.000? Al principio se decía que era un “casoplón” de 400.000 euros… que ya me dirás qué casoplón es eso en Madrid.
De todas formas parece que el precio del “casoplón” de Irene Montero y Pablo Iglesias sube tanto mes a mes como el importe de los EREs de Andalucía (he llegado a escuchar al rebaño de derechas cifras cercanas al PIB anual de España) xD
0 K 7
#22 DonaldBlake
#7 Esa última frase es clave. A la derecha le interesa pintar que a los de izquierdas les gusta "ser pobres como una rata" para que la gente no les tome como ejemplo. Lo que vende es vivir de puta madre, y eso sólo lo puedes conseguir siendo de derechas.
4 K 43
DraWatson #5 DraWatson
Menudo engañabobos. Aunque así fuese, mientras gaste su dinero, que lo gaste como quiera. Otra cosa sería que estuviese muriendo gente mientras hace uso de un reservado en un lujoso restaurante (Valenciano).
14 K 144
Aperitx #11 Aperitx
#5 O en un SPA portugués.
4 K 40
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cómo se denomina a alguien que sigue esperando por el sorteo mensual de su suelo y lleva meses sin hacerlo? xD
14 K 134
#2 laruladelnorte
#1 Se le llama vividor.
2 K 40
MellamoMulo #35 MellamoMulo
#17 y al que lleva esos meses esperando? Porque si Alvise es el bobo los que tuvieron fe en éste personaje no tienen expresión que los acoja
#1
0 K 12
TonyStark #34 TonyStark
#1 pero tiene mucha gente a favor, lo peor de todo gente con supuestamente 2 dedos de frente
0 K 10
Khadgar #3 Khadgar
No pasa nada, sus fans son de estómago agradecido y tragan con cualquier cosa que les tiren.
10 K 132
#6 soberao
#3 No tiene fans, solo tiene ruido, como "los amigos" de las redes sociales y más ahora, que no sabes si hay alguien detrás o es una AI que te está generado ruido y tráfico.
4 K 74
Malinke #14 Malinke
#6 ahora no sé, pero una cuanta gente le dio el voto como para ser eurodiputado y reírse más de todo el mundo, votantes incluidos.
5 K 68
#32 soberao
#14 No son gente que se afiliría a su partido pagando cuota en efectivo en una local, son golpes de efecto por propaganda en redes sociales, pero no es un partido con gente concreta detrás, sino que es masa como rebaño anónimo, que ve las cosas por el móvil, que pide sangre y ha visto en este pavo la forma de dar rienda suelta a ese deseo, pero ni van a abrir sedes en pueblos, ni el nota éste va a hacer nada que no sea hacer el gilipollas en las redes sociales. Es el humo en acción.
0 K 14
Varlak #18 Varlak
#3 Sus fans son gente que quiere creerse las trolas que cuenta, son el mejor publico para un vendehumos.
6 K 74
StuartMcNight #9 StuartMcNight *
Si os leeis los articulos de medios cavernos como El Bulate o EsRadio... menudo monton de basura para amebas que tienen ahi. Titulares de "vacaciones VIP".

Que si Irene Montero ha estado en Cala Pregonda ("una de las calas mas aisladas y espectaculares del norte de la isla"). Una cala a la que van cientos de personas al dia y a la que se llega caminando 35 minutos desde un parking. Y que como todas las calas de España (a pesar de lo que a ellos les gustaria) ES…   » ver todo el comentario
10 K 120
#12 Jonako
#9 Tienes que entenderlo, pedirle al derechuzo medio caminar una hora es como pedirle que madrugue o trabaje. Para ellos son calas exclusivas porque sólo pueden verlas si les lleva de paseo algún amigo narco.
3 K 41
StuartMcNight #13 StuartMcNight
#12 Lo entiendo perfectamente... pero es que no hay nada mas "muerto de hambre" que ir a estas calas. Yo iba alli cuando teniamos 18-22 años, sin un puto duro, con el Opel Corsa de 20 años de un coleague y el tupperware. Cargando una nevera llena de hielos y cerveza a turnos caminando a la chicharra.

Mis cojones estan los VIP en ese plan. Los VIP estan con los yates aparcados enfrente de otras calas donde luego piden al restaurante pijo de turno que les lleven la paella en Zodiac si es que no tienen al chef a bordo. O en el caso de Cala Pregonda... quizas esten alquilandose ese chalet (probablemente ilegal) que esta construido en la arena (adjunto foto).  media
3 K 35
Moixa #28 Moixa
#13 tenían que tirarlo porque vulnera claramente la ley de costas. Pero no se como han conseguido mantenerlo.
No me verás nunca en la pregonda en agosto., van prácticamente todos los turistas de la isla.
0 K 13
OCLuis #8 OCLuis
El odio, la envidia, el hartazgo dispara un resorte especial en el cerebro de los españoles que hacen que se les olvide todo lo demás. Es como el silbato del entrenador de perros. En cuanto soplas el perro deja todo lo que estaba haciendo y solo te presta atención a ti.

Si toda esta gentuza existe y nos gobierna es porque hay gente que les vota. Es a esa gente a la que hay que ayudar, a la que hay que sacar de su pozo de odio al que las noticias de los medios y las declaraciones de los peperos y los voxeros hunde cada día más y más, alejándolos de la luz de la entrada y de la realidad de las cosas.
10 K 111
chemari #20 chemari *
#8 exacto. Al españolito le pagan una miseria, tiene listas de esperas de 6 meses para el médico, la mitad de su sueldo se va en pagar el alquiler y está a tres telediarios de ser un "inkiokupa"...
pero ve un video de 10 segundos de un argelino liandola en Francia totalmente fuera de contexto, con el texto "ESTO ES LO QUE TRAE PEDRO SANCHEZ A TORREVIEJA, Y LES PONE UNA PAGA Y UN PISO". Y ya entran en modo "esto solo lo arregla vox", pican como idiotas.
5 K 64
Tyler.Durden #31 Tyler.Durden *
#8 ya, pero resulta gracioso que si el coletas pide una hipoteca para comprarse una casa de 600.000 euros es inadmisible y una vergüenza tan grande que supone hacer un escrache de meses… mientras que si fachascal deriva dinero del partido a su fundación para comprarse un chalet de más de un millón no pasa nada. Lo que hay es mucha envidia selectiva.
0 K 7
Olarcos #16 Olarcos
Y aunque así fuera ¿No puede ella gastarse su dinero donde le dé la real gana?
7 K 81
powernergia #4 powernergia
A mi también me gusta usar el termino "engañabobos" en todas estas acciones, propuestas, mensajes... De la derecha, les va como anillo al dedo, y les funciona.
7 K 78
Mangione #15 Mangione *
El fascista subnormal de Alvise, que se va de fiesta a VIPs con el pequeño Nicolás, criticando que una persona se coma una tostada a precio de Bruselas (que tiene los precios por los aires por estar llena de eurodiputados de todo el continente).

Si es que no se puede ser más subnormal. Bueno sí, si eres uno/a de sus votantes a un partido que es un operación del CNI para joder anti-democráticamente a Podemos.  media
5 K 56
#26 infernaculo725_614899207
Después del casoplón llega...el cafelón xD
1 K 27
#25 Alcalino
El problema no es que engañe.

El problema son los 800.000 votantes a los que ha engañado

Si es TAN FACIL engañar a 800.000 personas, la democracia tiene un problema.
1 K 18
#23 UNX *
Menos mal que tenemos a Alvise, azote de los corruptos, para destapar tales hechos. Allá donde un comunista beba una Cocacola, estará Alvise para informarnos.
0 K 13
berkut #21 berkut *
No me importa la cantidad de dogfight online que pueda ganar Puente a cualquier miserable del PP o a la derecha del PP.

Para el dogfight mediático debería haber el responsable gubernamental correspondiente, que no debería asumir ninguna otra cartera ministerial.

Lo que quiero de Puente es que los trenes funcionen bien. Especialmente los cercanias.
0 K 10
#24 mcfgdbbn3
#21: Está en ello: se están realizando obras en Atocha, en el Corredor de Henares, en Las Matas, Colmenar Viejo, Chamartín... incluso podría retomar las obras que dejó abandonadas la CAM en Navalcarnero.
0 K 12
berkut #29 berkut
#24 Y el resto de Madrid, digo de España?
0 K 10
Olepoint #27 Olepoint
Los vendedores de crecepelos y remedios milagrosos no desaparecieron, se "actualizaron".
0 K 7
#36 molybdate
Todos sabemos que hay una parte de la población que es no llega al mínimo exigible. Una buena manera de identificarlos es que sean engañados por un gañán como este.
Si no fuera por el perjuicio que ocasionan a los demás, sería hasta tierno.
0 K 7
#33 abilon
Felipe González también empezó siendo socialista pero pronto abrazo a Don dinero. Por qué iban a ser distintos el resto de izquierdas. Al menos las derechas ya se colocan desde el inicio en esa posición y no engañan a nadie {0x1f602}
0 K 6

menéame