Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”

El líder de Se Acabó La Fiesta ha intentado arremeter contra la responsable europea de Podemos, Irene Montero, con una imagen captada durante sus vacaciones. Se trata de una foto en la que se ve a la responsable morada desayunando en un bar que, según Alvise, es “exclusivo” en Mahón. “En 2020 publicó una foto mía en un Gino’s diciendo que era ‘uno de los restaurantes más caros de Valladolid’. Es su modus operandi. Un engañabobos de manual que se lo ha montado de lujo”
Irene Montero o Oscar Puente pueden ir a donde les salga de las narices. Y si quieren ir a un restaurante exclusivo porque prefieren tener algo de intimidad, pues adelante, con su dinero que hagan lo quieran. Yo lo entiendo, ser político es una mierda por la exposición pública a la que te vas a ver sometido, pues entiendo perfectamente que vayan a sitios algo más discretos. No me voy a enfadar por ello
No hay que entrar en el juego de los putos fachas de "si eres de izquierdas tiene que ser pobre como una rata".
De todas formas parece que el precio del “casoplón” de Irene Montero y Pablo Iglesias sube tanto mes a mes como el importe de los EREs de Andalucía (he llegado a escuchar al rebaño de derechas cifras cercanas al PIB anual de España)
#1
Que si Irene Montero ha estado en Cala Pregonda ("una de las calas mas aisladas y espectaculares del norte de la isla"). Una cala a la que van cientos de personas al dia y a la que se llega caminando 35 minutos desde un parking. Y que como todas las calas de España (a pesar de lo que a ellos les gustaria) ES… » ver todo el comentario
Mis cojones estan los VIP en ese plan. Los VIP estan con los yates aparcados enfrente de otras calas donde luego piden al restaurante pijo de turno que les lleven la paella en Zodiac si es que no tienen al chef a bordo. O en el caso de Cala Pregonda... quizas esten alquilandose ese chalet (probablemente ilegal) que esta construido en la arena (adjunto foto).
No me verás nunca en la pregonda en agosto., van prácticamente todos los turistas de la isla.
Si toda esta gentuza existe y nos gobierna es porque hay gente que les vota. Es a esa gente a la que hay que ayudar, a la que hay que sacar de su pozo de odio al que las noticias de los medios y las declaraciones de los peperos y los voxeros hunde cada día más y más, alejándolos de la luz de la entrada y de la realidad de las cosas.
pero ve un video de 10 segundos de un argelino liandola en Francia totalmente fuera de contexto, con el texto "ESTO ES LO QUE TRAE PEDRO SANCHEZ A TORREVIEJA, Y LES PONE UNA PAGA Y UN PISO". Y ya entran en modo "esto solo lo arregla vox", pican como idiotas.
Si es que no se puede ser más subnormal. Bueno sí, si eres uno/a de sus votantes a un partido que es un operación del CNI para joder anti-democráticamente a Podemos.
El problema son los 800.000 votantes a los que ha engañado
Si es TAN FACIL engañar a 800.000 personas, la democracia tiene un problema.
Para el dogfight mediático debería haber el responsable gubernamental correspondiente, que no debería asumir ninguna otra cartera ministerial.
Lo que quiero de Puente es que los trenes funcionen bien. Especialmente los cercanias.
Si no fuera por el perjuicio que ocasionan a los demás, sería hasta tierno.